11.04.2019, 14:57

ФОТО: В Копли столкнулись трамвай и грузовик

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rus.delfi.ee
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Foto: Madis Veltman

Сегодня в 13:25 на трамвайной остановке Maleva в Таллинне столкнулся трамвай и грузовой автомобиль.

Двое пассажиров трамвая в результате столкновения упали и получили травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Движение было нарушено.

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