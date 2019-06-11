11.06.2019, 17:50
ФОТО: В Копли столкнулись автомобиль и мотороллер
В Таллинне рядом с трамвайной остановкой "Сирби" сегодня вечером произошло столкновение автомобиля и мотороллера, пострадал водитель мотороллера.
В Таллинне рядом с трамвайной остановкой "Сирби" сегодня вечером произошло столкновение автомобиля и мотороллера, пострадал водитель мотороллера.
ДТП произошло в 16:38, и скорая помощь доставила управлявшего мотороллером 37-летнего мужчину в больницу. Больше никто в ДТП не пострадал.
Из-за аварии временно встало трамвайное движение в сторону Копли, которое, однако, вскоре восстановилось.
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