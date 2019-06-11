ФОТО: В Копли столкнулись автомобиль и мотороллер

ДТП произошло в 16:38, и скорая помощь доставила управлявшего мотороллером 37-летнего мужчину в больницу. Больше никто в ДТП не пострадал.

Из-за аварии временно встало трамвайное движение в сторону Копли, которое, однако, вскоре восстановилось.