11.06.2019, 17:50

ФОТО: В Копли столкнулись автомобиль и мотороллер

 (1)
rus.delfi.ee
EST 20
ФОТО: В Копли столкнулись автомобиль и мотороллер
Foto: Delfi lugeja

В Таллинне рядом с трамвайной остановкой "Сирби" сегодня вечером произошло столкновение автомобиля и мотороллера, пострадал водитель мотороллера.

ДТП произошло в 16:38, и скорая помощь доставила управлявшего мотороллером 37-летнего мужчину в больницу. Больше никто в ДТП не пострадал.

Из-за аварии временно встало трамвайное движение в сторону Копли, которое, однако, вскоре восстановилось.

Foto: Delfi lugeja
Читайте также:
Читайте также: