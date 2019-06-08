ФОТО: В Кохтла-Ярве на предприятии VKG вспыхнул пожар

В Кохтла-Ярве на предприятии Viru Keemia Grupp (VKG) по адресу ул. Кеэмиа,7 из-за технической неисправности вспыхнул пожар, передает rus.err.ee.
"Пожар возник в 13:18. Загорелась фракция сланцевого масла. Люди не пострадали, утечки опасных веществ не произошло. Ситуацию оперативно взяли под контроль. На место были вызваны спасатели", — сообщила ERR специалист по связям с общественностью VKG Ирина Боенко.
Пожар удалось потушить в 15:12. Причины инцидента выясняются.
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