30.05.2020, 16:16
ФОТО| В Клоога горит лес или открытая местность
Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит либо лес, либо открытая местность.
Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит либо лес, либо открытая местность.
По словам пресс-секретаря, спасатели прибыли на место и изучают территорию. Так как до очага возгорания сложно добраться, ширина пожара неизвестна.
Дополняется.
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