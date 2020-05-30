30.05.2020, 16:16

ФОТО | В Клоога горит лес или открытая местность

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Põleng Kloogal
Põleng KloogalDelfi lugeja

Спасательный департамент получил вызов их Клоога (Харьюмаа), где возле Ярве теэ горит либо лес, либо открытая местность.

По словам пресс-секретаря, спасатели прибыли на место и изучают территорию. Так как до очага возгорания сложно добраться, ширина пожара неизвестна.

Дополняется.

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