ФОТО | В Кейла массово прокалывают шины. Если вы что-то знаете, сообщите в полицию!

Мужчина, который сам стал жертвой прокалывания шин и связался с Delfi, рассказал, что прокалывание шин началось в четверг с Палдиского шоссе, шины массово прокалывали и на улицах Парги и Крууза.

"Очень многие подали заявление в полицию, подам и я", — заверил мужчина. "Один случай был такой, когда человеку прокололи все шины, он поставил новые, и сегодня у него опять все проколоты", — добавил он. У фургона самого мужчины прокололи две шины.

Кейлаская горуправа сообщила на своей странице в Facebook, что по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня в полицию поступила информация о 12 различных адресах, где повредили шины транспортных средств. Речь идет о проколах, и количество поврежденных машин большое.

Понесших ущерб горуправа просит позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Первая информация о прокалывании шин поступила в субботу раньше 8 утра.

Если горожане что-то заметили, горуправа просит их передать свои наблюдения либо на электронную почту городского районного полицейского Анники Коппель по адресу annika.koppel@politsei.ee, либо на электронную почту районного старшины Марта Мерикюлля по адресу mart.merikyll@politsei.ee. Также для передачи информации круглосуточно можно позвонить по телефону дежурного Ляэне-Харьюского отделения полиции 6 125 710 или по рабочим дням с 9 до 17 по телефону Кейлаского отделения полиции 6 124 510.