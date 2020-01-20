20.01.2020, 07:01

ФОТО: В Кехра велосипедист попал под поезд и скончался на месте

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Rongiõnnetus Kehras Foto: Kaspar Pokk

Вчера около 22 часов в полицию поступило сообщение об аварии в Кехра, где на железнодорожном переезде велосипедист попал под поезд Таллинн-Аэгвиду и скончался на месте.

Авария произошла на переезде, регулируемом при помощи шлагбаума и светофора. По предварительным данным, 62-летний мужчина переходил переезд пешком, толкая рядом велосипед.

Точные обстоятельства выяснит следствие. Полиция просит всех участников дорожного движения быть на железнодорожных переездах крайне внимательными, следить за сигналами и не заниматься посторонними делами.

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