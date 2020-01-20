ФОТО: В Кехра велосипедист попал под поезд и скончался на месте

Авария произошла на переезде, регулируемом при помощи шлагбаума и светофора. По предварительным данным, 62-летний мужчина переходил переезд пешком, толкая рядом велосипед.

Точные обстоятельства выяснит следствие. Полиция просит всех участников дорожного движения быть на железнодорожных переездах крайне внимательными, следить за сигналами и не заниматься посторонними делами.