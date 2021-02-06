ФОТО | В Какумяэ пожар — горит крыша ресторана

Центр тревоги получил сообщение сегодня в 13:42, что в ресторане "Talleke ja Pullike" в Какумяэ пожар.
Пламя перебралось на крышу ресторана. На место прибыли спасатели, люди уже были эвакуированы из заведения. По словам Спасательного департамента, пострадавших нет.
На место приехали спасатели из Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюля, Нымме, также добровольцы из части Хийу.
Пожар разгорелся на кухне. Пожар еще не локализован.
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