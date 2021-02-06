ФОТО | В Какумяэ пожар — горит крыша ресторана

Пламя перебралось на крышу ресторана. На место прибыли спасатели, люди уже были эвакуированы из заведения. По словам Спасательного департамента, пострадавших нет.

Erakogu

На место приехали спасатели из Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюля, Нымме, также добровольцы из части Хийу.

Пожар разгорелся на кухне. Пожар еще не локализован.

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