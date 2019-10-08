ФОТО: В Йыхви на новом автовокзале обрушилась крыша, пострадали двое

Как сообщила Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Евгения Парв, на месте происшествия уже работают медики, спасатели и полиция.

В 10:54 в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на месте, где строится новый автобусный терминал, обвалилась крыша. В результате ЧП пострадали двое мужчин — 47 и 53 лет соответственно.

"Их осматривают медики. Оба в сознании. Один ходит, разговаривает. Второй пострадал немного серьезнее, но его состояние не критичное", — говорит Парв.

Опасная зона ограждена. Что стало причиной обрушения, выяснится в ходе расследования.