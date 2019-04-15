ФОТО | В Йыгевамаа в жилом доме произошел пожар, жизни троих людей едва удалось спасти

По прибытию спасателей, из окон квартиры на втором этаже виднелись языки пламени. Было известно, что в квартире могли находиться люди. Спасатели тут же приступили к тушению огня и поиску людей в квартире. Поиски осложнялись тем, что в квартире было много мусора.

В ходе спасательных работ пожарные обнаружили в квартире двух женщин и одного мужчину. Состояние одной из женщин было тяжелое, ее доставили в Клинику Тартуского университета, остальных — в Йыгеваскую больницу.

По словам спасателей, в квартире не было датчика дыма. Соседей эвакуировать не пришлось, они сами вышли из квартир.

Жильцы отметили, что это уже четвертый пожар в этом доме.