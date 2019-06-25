25.06.2019, 19:54
ФОТО: В Йыгевамаа в Иванову ночь сгорел жилой дом
В Иванову ночь, в деревне Мялливере открытым пламенем полыхал жилой дом.
В Иванову ночь, в деревне Мялливере открытым пламенем полыхал жилой дом.
О пожаре спасателям сообщили в ночь на понедельник в 2.51. Согласно имеющейся информации, дом пустовал.
Пожар потушили к 5.30, людей в здании не обнаружили.
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