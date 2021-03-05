ФОТО | В Йыгевамаа столкнулись машина скорой помощи и легковушка
Сегодня в 14:05 на перекрестке Пуху недалеко от Пылтсамаа в Йыгевамаа столкнулась находящаяся на вызове машина скорой помощи и легковой автомобиль Audi, ехавший по второстепенной дороге. В легковом авто кроме водителя находились два маленьких ребенка.
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