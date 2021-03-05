ФОТО | В Йыгевамаа столкнулись машина скорой помощи и легковушка

Один ребенок был доставлен с места происшествия в больницу для проверки состояния здоровья. Второй ребенок и водитель легковушки не пострадали.

В машине скорой помощи кроме бригады находился и пациент. По имеющимся данным, водитель Audi A6 при пересечении перекрестка не заметил автомобиль скорой помощи и повернул налево к автозаправке. Избежать столкновения не удалось, и машина медиков врезалась в Audi со стороны переднего пассажирского сидения.

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