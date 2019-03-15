ФОТО: В Йыгевамаа машина насмерть сбила мужчину

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Сегодня в 14:30 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в Йыгевамаа на 141 км шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа. Под колесами автомобиля погиб мужчина.