13.04.2020, 07:08
ФОТО: В Йыгевамаа автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель словно в воду канул(1)
В воскресенье около девяти часов вечера Центр тревоги получил сообщение об аварии на участке между Эску и Мыхкюла в Йыгевамаа, где легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на бок.
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