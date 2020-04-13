ФОТО: В Йыгевамаа автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель словно в воду канул

Ни водителя, ни пассажиров в машине не было. Возле транспортного средства наблюдались следы крови.

К приезду спасателей двигатель успел остыть, поэтому можно предположить, что авария произошла за какое-то время до их прибытия.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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