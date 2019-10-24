ФОТО | В Йыгева под поездом погиб пожилой мужчина

Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой попал под поезд и погиб человек.
Как сообщила Delfi полиция, погиб 68-летний мужчина.
Все обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного расследования.
Движение поездов на данном участке было на некоторое время остановлено. В начале восьмого вечера поезда вновь пошли.
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