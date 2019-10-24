24.10.2019, 18:54

ФОТО | В Йыгева под поездом погиб пожилой мужчина

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rus.delfi.ee
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Foto: Argo Ingver

Сегодня вечером в начале седьмого в Йыгева произошла авария, в результате которой попал под поезд и погиб человек.

Как сообщила Delfi полиция, погиб 68-летний мужчина.

Все обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного расследования.

Движение поездов на данном участке было на некоторое время остановлено. В начале восьмого вечера поезда вновь пошли.

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