ФОТО | В Ида-Вирумаа горит дом попечения: трое погибших

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 22:16.

К моменту прибытия пожарных здание было охвачено пламенем, началась эвакуация людей из горящего здания. В доме находились 45 постояльцев и 2 работников.

В ходе эвакуации спасатели обнаружили в здании двух погибших, один человек скончался в машине скорой по пути в больницу.

Людей размещают в отеле Saka Mõisa. Близкие постояльцев дома попечения могут получить информацию начиная с 2:00 по номеру телефона 58188728 (Кристель Петрова).

Пожару присвоена высшая степень сложности.

Премьер-министр Юри Ратас выразил соболезнования членам семей и родственникам погибших.

"Сегодня вечером мы получили трагическое сообщение из Ида-Вирумаа, где три человека погибли в результате пожара в доме престарелых в волости Люганузе. Выражаю искренние соболезнования членам семей и родственникам погибших, а также всем жителям и работникам дома престарелых. Я также желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и спокойствия эвакуированным", — написал Ратас Factbook.

!Серьезные пожары — это всегда чрезвычайно болезненные события, и сложно подобрать правильные слова для описания возникающих эмоций. К сожалению, зимой они также случаются в Эстонии слишком часто. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Мои искренние соболезнования! — добавил премьер.