ФОТО | В Ида-Вирумаа дотла сгорел дом попечения: три человека погибли(28)
12 января вечером в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда загорелся дом попечения. В результате пожара погибли три человека.
12 января вечером в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда загорелся дом попечения. В результате пожара погибли три человека.
Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 22:16.
К моменту прибытия пожарных здание было охвачено пламенем, началась эвакуация людей из горящего здания. В доме находились 45 постояльцев и 2 работников.
В ходе эвакуации спасатели обнаружили в здании двух погибших, один человек скончался в машине скорой по пути в больницу.
Пожару была присвоена высшая степень сложности.
41 постояльцам было предоставлено временное жилье. Близкие могут получить информацию по номеру телефона 58188728.
Пожар был потушено в 3:29. Спасательные работы были затруднены из-за снега и сильного ветра.
Причины возгорания пока неизвестны. Точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.
По словам находившегося на месте фотографа Delfi, здание пансионата полностью уничтожено огнем.
Премьер-министр Юри Ратас выразил соболезнования членам семей и родственникам погибших.
"Сегодня вечером мы получили трагическое сообщение из Ида-Вирумаа, где три человека погибли в результате пожара в доме престарелых в волости Люганузе. Выражаю искренние соболезнования членам семей и родственникам погибших, а также всем жителям и работникам дома престарелых. Я также желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и спокойствия эвакуированным", — написал Ратас Factbook.
!Серьезные пожары — это всегда чрезвычайно болезненные события, и сложно подобрать правильные слова для описания возникающих эмоций. К сожалению, зимой они также случаются в Эстонии слишком часто. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Мои искренние соболезнования! — добавил премьер.
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