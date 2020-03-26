ФОТО | В ходе спецоперации полиция задержала трех серийных взломщиков

Руководитель полиции Вильянди Маргус Сасс рассказал, что полицейская операция была проведена в ночь на 24 марта около 4 часов, когда в деревне Вастемыйза в Вильяндиском уезде в магазине сработала сигнализация. В бегстве с места происшествия заметили несколько подозрительных людей.

Охранная фирма вызвала полицию. Выяснилось, что в магазин пытались проникнуть через окно, но из-за решеток этого сделать не удалось.

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”Полиция приступила к поиску подозреваемых в этой местности и вскоре обнаружила в деревне Сюргавере ”Тойоту”. Увидев сотрудников правоохраниельных органов, водитель попытался скрыться и врезался в полицейскую машину. От столкновении "Тойота" врезалась в дерево, после чего полицейским удалось задержать водителя. Два других человека, которые находились в машине, сбежали в лес”, — рассказал Маргус Сасс.

Для поиска сбежавших была привлечена служебная собака, которая задержала одного из мужчин спустя час.

Полиция продолжила поиски третьего человека, применив дрон. Спустя 8 часов в лесу задержали и его. Все трое были знакомы правоохранительным органам. Они действовали длительное время, их "налеты" были спланированы. А поскольку последнее приступление было совершено в тяжелое время, то прокуратура ходатайствовала у суда об аресте всех подозреваемых. Суд просьбу удовлетворил.

Учитывая масштаб преступлений, то по словам прокурора, мужчин скорее всего ждет реальный тюремный срок. В качестве подозреваемых арестованы мужчины 30, 33 и 34 лет. Им грозит до 5 лет лишения свободы.