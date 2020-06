ФОТО | В Хельсинкском городском театре произошел взрыв

На месте несколько машин полицейских, спасательных и скорой помощи.

На данный момент установлено, что один человек пострадал. Причина взрыва выясняется.

Poliisilla on tehtävä Helsingin kaupunginteatterilla. Paikalla on useampi poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikkö. Ensitietojen mukaan paikalla on tapahtunut räjähdysonnettomuus. #poliisi #Helsinki