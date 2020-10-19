ФОТО | В Харьюмаа столкнулись легковушка и грузовик, пострадали два человека

Около 9 часов в Харьюмаа в поселке Кангру столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и грузовик Scania. По первоначальным данным, в ДТП пострадали два человека, одного из которых скорая помощь доставила в больницу.

Стала ли причиной аварии скользкая дорога, по словам полиции, говорить пока рано.

К 9 часам полиции было известно уже о двух произош6едших из-за скользкой дороги ДТП. Люди ни в одном из них не пострадали.

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