19.10.2020, 11:42
ФОТО | В Харьюмаа столкнулись легковушка и грузовик, пострадали два человека(1)
Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.
Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.
Около 9 часов в Харьюмаа в поселке Кангру столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и грузовик Scania. По первоначальным данным, в ДТП пострадали два человека, одного из которых скорая помощь доставила в больницу.
Стала ли причиной аварии скользкая дорога, по словам полиции, говорить пока рано.
К 9 часам полиции было известно уже о двух произош6едших из-за скользкой дороги ДТП. Люди ни в одном из них не пострадали.
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