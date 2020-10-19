19.10.2020, 11:42
ФОТО | В Харьюмаа столкнулись легковушка и грузовик, пострадали два человека(7)
Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.
Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу.
Около 9 часов в Харьюмаа в поселке Кангру столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Touareg и грузовик Scania. По первоначальным данным, в ДТП пострадали два человека, одного из которых скорая помощь доставила в больницу.
Стала ли причиной аварии скользкая дорога, по словам полиции, говорить пока рано.
К 9 часам полиции было известно уже о двух произош6едших из-за скользкой дороги ДТП. Люди ни в одном из них не пострадали.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Вдова советского генерала Глаголева заживо сварилась у себя дома
Популярное лекарство от давления может привести к раку
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая