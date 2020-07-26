ФОТО | В Харьюмаа столкнулись легковушка и автодом: пострадали четыре человека, включая 10-летнего ребенка
В воскресенье во второй половине дня тяжелая авария произошла в деревне Соодла (Харьюский уезд), где столкнулись легковой автомобиль и кемпер. Травмы получили четыре человека, одного из них увезли в больницу.
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