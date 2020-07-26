ФОТО | В Харьюмаа столкнулись легковушка и автодом: пострадали четыре человека, включая 10-летнего ребенка

В воскресенье во второй половине дня тяжелая авария произошла в деревне Соодла (Харьюский уезд), где столкнулись легковой автомобиль и кемпер. Травмы получили четыре человека, одного из них увезли в больницу.
Полиция получила сообщение об аварии в 13.50: в Соодла (волость Ания) столкнулись Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 31-летняя женщина и дом на колесах Fiat, которым управлял 48-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали: водитель автодома, 48-летний пассажир, 10-летний ребенок и водитель легковушки. Скорая помощь доставила 48-летнюю женщину в больницу, остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
Оба водителя были трезвыми и имели права. Обстоятельства происшествия выясняются.
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