ФОТО: В Харьюмаа огонь уничтожил два красивых дома

Прежде всего спасатели в 10:04 поспешили тушить трехэтажный жилой дом в деревне Суурупи в волости Харью. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем.

Здание было полностью уничтожено огнем. Работы по тушению закончились в 13:43.

Затем спасателям поступил вызов в 14:25, когда в волости Сауэ в деревне Ватсла загорелось жилое здание.

По прибытии спасателей здание горело, с одного конца дома вырывались языки пламени. Спасатели начали тушить здание снаружи и вскрыли крышу для того, чтобы лучше подобраться к очагу возгорания. Пожар локализовали в 16:13, после чего проводили еще дополнительное тушение и контрольные вскрытия.

В обоих пожарах никто не пострадал.