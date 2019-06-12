ФОТО: В Харьюмаа огонь уничтожил два красивых дома

Вчера Пыхьяскому спасательному центру пришлось мчаться с одного пожара на другой — в обоих случаях горели жилые дома.
Прежде всего спасатели в 10:04 поспешили тушить трехэтажный жилой дом в деревне Суурупи в волости Харью. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем.
Здание было полностью уничтожено огнем. Работы по тушению закончились в 13:43.
Затем спасателям поступил вызов в 14:25, когда в волости Сауэ в деревне Ватсла загорелось жилое здание.
По прибытии спасателей здание горело, с одного конца дома вырывались языки пламени. Спасатели начали тушить здание снаружи и вскрыли крышу для того, чтобы лучше подобраться к очагу возгорания. Пожар локализовали в 16:13, после чего проводили еще дополнительное тушение и контрольные вскрытия.
В обоих пожарах никто не пострадал.
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