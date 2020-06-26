26.06.2020, 17:35
ФОТО | В Харьюмаа ландшафтный пожар с множеством очагов растянулся почти на километр(1)
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В волости Ания (Харьюский уезд) вблизи села Пиллепалу вспыхнул масштабный ландшафтный пожар. Так как очагов много, спасателям сложно взять огонь под контроль.
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