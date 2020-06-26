26.06.2020, 17:35

ФОТО | В Харьюмаа ландшафтный пожар с множеством очагов растянулся почти на километр

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Foto: Kiur Kaasik

В волости Ания (Харьюский уезд) вблизи села Пиллепалу вспыхнул масштабный ландшафтный пожар. Так как очагов много, спасателям сложно взять огонь под контроль.

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента, в момент публикации новости линия огня растянулась на 900 метров.

Пострадавших в пожаре нет, угрозы жилым домам тоже.

По состоянию на 20 часов работы по тушению еще продолжались. Площадь пожара оценивают в 4-5 гектаров.

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