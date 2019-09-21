ФОТО: В Харьюмаа из-за выбежавшего на дорогу лося два автомобиля оказались в кювете

В пятницу вечером в Харьюмаа на дорогу выбежал лось, в результате чего два автомобиля съехали в кювет, а 57-летнему мужчине потребовалась госпитализация.
ДТП произошло в волости Куусалу, на 52 километре шоссе Таллинн-Нарва. 57-летний мужчина на Toyota Land Cruiser был вынужден резко свернуть на противоположную полосу движения, чтобы избежать столкновения с лосем.
В итоге в Toyota врезался BMW 525D, за рулем которого ехал 34-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет
Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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