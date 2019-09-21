ФОТО: В Харьюмаа из-за выбежавшего на дорогу лося два автомобиля оказались в кювете

ДТП произошло в волости Куусалу, на 52 километре шоссе Таллинн-Нарва. 57-летний мужчина на Toyota Land Cruiser был вынужден резко свернуть на противоположную полосу движения, чтобы избежать столкновения с лосем.

В итоге в Toyota врезался BMW 525D, за рулем которого ехал 34-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет

Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.