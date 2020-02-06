06.02.2020, 17:20
ФОТО | В Харьюмаа большой грузовик встал поперек дороги. Образовалась пробка
Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП.
Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП.
На фотографии видно, что большой грузовик стоит поперек дороги. "Движение нарушено с обеих сторон, никто его сейчас не регулирует", — описал читатель.
Департамент полиции и погранохраны пока не дал дополнительной информации о ДТП.
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