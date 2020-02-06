06.02.2020, 17:20
ФОТО | В Харьюмаа большой грузовик встал поперек дороги. Образовалась пробка
Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП.
Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП.
На фотографии видно, что большой грузовик стоит поперек дороги. "Движение нарушено с обеих сторон, никто его сейчас не регулирует", — описал читатель.
Департамент полиции и погранохраны пока не дал дополнительной информации о ДТП.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Цирк»: Немецкая фигуристка решила словесно унизить россиянок
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Тренер Солдатовой опровергает информацию о попытке суицида
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час