06.02.2020, 17:20
ФОТО | В Харьюмаа большой грузовик встал поперек дороги. Образовалась пробка(1)
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Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Долгое время на месте происшествия была большая пробка.
Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Долгое время на месте происшествия была большая пробка.
На фотографии видно, что большой грузовик стоит поперек дороги. "Движение нарушено с обеих сторон, никто его сейчас не регулирует", — описал читатель около 16:40.
Около 18 часов пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны сказал, что на 58-м километре Тартуского шоссе водитель грузовика из-за гололеда съехал с дороги. С водителем все в порядке.
Движение сейчас открыто.
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