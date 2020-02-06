06.02.2020, 17:20

ФОТО | В Харьюмаа большой грузовик встал поперек дороги. Образовалась пробка

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ФОТО | В Харьюмаа большой грузовик встал поперек дороги. Образовалась пробка
Lugeja foto

Сегодня вечером после 16 часов в Арду произошла авария. Долгое время на месте происшествия была большая пробка.

На фотографии видно, что большой грузовик стоит поперек дороги. "Движение нарушено с обеих сторон, никто его сейчас не регулирует", — описал читатель около 16:40.

Lugeja foto

Около 18 часов пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны сказал, что на 58-м километре Тартуского шоссе водитель грузовика из-за гололеда съехал с дороги. С водителем все в порядке.

Движение сейчас открыто.

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