ФОТО: В Харку в столкновении двух автомобилей погиб мужчина. Пожилая женщина в больнице в тяжелом состоянии

55-летний водитель Honda получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте.

По предварительным данным, легковой автомобиль Honda, двигавшийся в сторону Вити, неожиданно отклонился на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим в сторону Вяэна легковым автомобилем Volvo.

Находившаяся в Volvo 88-летняя женщина в результате столкновения получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

62-летний водитель и 61-летняя пассажирка Volvo были осмотрены медиками на месте. В автомобиле Honda кроме водителя никого не было. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут. Также у машины не было действующего техосмотра.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства выяснит следствие.