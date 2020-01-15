15.01.2020, 17:48

ФОТО: В Харку в столкновении двух автомобилей погиб мужчина. Пожилая женщина в больнице в тяжелом состоянии

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Galerii: 9 pilti
Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 9 км шоссе Кийа-Вяэна-Вити в волости Харку в деревне Вахи столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda, в результате чего погиб мужчина.

55-летний водитель Honda получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте.

По предварительным данным, легковой автомобиль Honda, двигавшийся в сторону Вити, неожиданно отклонился на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим в сторону Вяэна легковым автомобилем Volvo.

Находившаяся в Volvo 88-летняя женщина в результате столкновения получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

62-летний водитель и 61-летняя пассажирка Volvo были осмотрены медиками на месте. В автомобиле Honda кроме водителя никого не было. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут. Также у машины не было действующего техосмотра.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства выяснит следствие.

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