ФОТО | В Хааберсти под особый контроль взяты случаи незаконного граффити

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в последнее время в районе происходит массовое нашествие нелегальных граффити. ”Совместно с муниципальной полицией берём под особый контроль измалёванные граффити стены. Некрасивый и испорченный внешний вид городского пространства подбивает на последующие правонарушения”, — сказал старейшина и добавил, что по правилам благоустройства за состояние фасада здания отвечает хозяин строения и обязан очищать стены здания от граффити, рисунков и прочего.

Старейшина подтвердил, что понимает недовольство КТ и предприятий, ведь очищение стоит денег, а уже не следующий день стена может быть вновь изрисована. ”Предприятия и квартирные товарищества могли бы взвесить необходимость установки камер слежения в местах, где стены были многократно изрисованы, или найти другие способы для установки правонарушителей”, — предположил Ханимяги. По его словам, управа Хааберсти тоже планирует установить в городскую среду больше камер слежения.

Старейшина попросил жителей быть более внимательными, а также поговорить с подрастающим поколением как дома, так и в школе о последствиях подобных художеств и попросил сообщать полиции или муниципальной полиции об авторах граффити. Если застанете ”художника” на месте или увидите подобное действие, то об этом незамедлительно стоит сообщить полиции или муниципальной полиции по номеру 14410. Опознать нарушителя поможет сделанная на месте фотография или видео.

Неисполнение правил благоустройства даёт право Таллиннской муниципальной полиции составить владельцу недвижимости или строения предписание и назначить штраф, максимальная ставка которого составляет 9600 евро.