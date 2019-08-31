ФОТО | В Хааберсти горело подсобное здание конюшни, взрывы были слышны на весь район(5)
Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.
Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.
Спасателям поступил вызов в 01:24. когда сообщили, что на конюшне горит подсобное здание. По прибытии спасателей на место здание горело открытым пламенем и время от времени происходили взрывы, потому что в подсобном здании хранили газовые баллоны, которые затрудняли ликвидацию пожара.
Взрывы были слышны на весь район, читатели Delfi сообщали, что дома в Хааберсти аж тряслись.
Пожар взяли под контроль в 02:11, спасательные работы над конструкцией здания продолжались до раннего утра.
Ни одна лошадь или человек в ходе происшествия не пострадали. Причину возникновения пожара выяснит следствие.
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