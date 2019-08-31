ФОТО | В Хааберсти горело подсобное здание конюшни, взрывы были слышны на весь район

Спасателям поступил вызов в 01:24. когда сообщили, что на конюшне горит подсобное здание. По прибытии спасателей на место здание горело открытым пламенем и время от времени происходили взрывы, потому что в подсобном здании хранили газовые баллоны, которые затрудняли ликвидацию пожара.

Взрывы были слышны на весь район, читатели Delfi сообщали, что дома в Хааберсти аж тряслись.

Пожар взяли под контроль в 02:11, спасательные работы над конструкцией здания продолжались до раннего утра.

Ни одна лошадь или человек в ходе происшествия не пострадали. Причину возникновения пожара выяснит следствие.

Veskimetsa hobusetalu põleng Foto: Delfi lugeja



