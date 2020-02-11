11.02.2020, 16:33
ФОТО | В гостинице Radisson нашли подозрительную сумку
Сегодня в Таллинне во второй половине дня полиция, скорая помощь и спасатели ограничили доступ в гостиницу Radisson. Там была найдена подозрительная сумка.
Сегодня в Таллинне во второй половине дня полиция, скорая помощь и спасатели ограничили доступ в гостиницу Radisson. Там была найдена подозрительная сумка.
Информация о подозрительной находке в Центр тревоги поступила в 15.45. К гостинице прибыли машины специальных служб.
К 16.15 было установлено, что тревога была ложной: в сумке были найдена только одежда.
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