11.02.2020, 16:33
ФОТО | В гостинице Radisson нашли подозрительную сумку
Сегодня в Таллинне во второй половине дня полиция, скорая помощь и спасатели ограничили доступ в гостиницу Radisson. Там была найдена подозрительная сумка.
Сегодня в Таллинне во второй половине дня полиция, скорая помощь и спасатели ограничили доступ в гостиницу Radisson. Там была найдена подозрительная сумка.
Информация о подозрительной находке в Центр тревоги поступила в 15.45. К гостинице прибыли машины специальных служб.
К 16.15 было установлено, что тревога была ложной: в сумке были найдена только одежда.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Срочное заявление Лукашенко о коронавирусе
Жена президента Франции: как выглядела в молодости Бриджит Макрон
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы