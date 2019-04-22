22.04.2019, 12:22
ФОТО: В Германии эстонский водитель фуры сел за руль подшофе и совершил аварию(27)
В Германии нетрезвый водитель фуры совершил аварию.
В Германии нетрезвый водитель фуры совершил аварию.
По фото можно догадаться, что это, по всей вероятности, сотрудник эстонской фирмы Arco Transport AS.
Член правления Arco Transport AS Иво Крумм, комментируя ситуацию, сказал, что это — их подрядчик. Его грузовик на основании договора везет полуприцеп Arco Transport AS.
”Весь этот случай достоин крайнего сожаления. Мы в курсе этого, вопросом занимаются правоохранительные органы Германии”, — добавил Крумм.
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