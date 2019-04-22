ФОТО: В Германии эстонский водитель фуры сел за руль подшофе и совершил аварию

По фото можно догадаться, что это, по всей вероятности, сотрудник эстонской фирмы Arco Transport AS.

Член правления Arco Transport AS Иво Крумм, комментируя ситуацию, сказал, что это — их подрядчик. Его грузовик на основании договора везет полуприцеп Arco Transport AS.

”Весь этот случай достоин крайнего сожаления. Мы в курсе этого, вопросом занимаются правоохранительные органы Германии”, — добавил Крумм.