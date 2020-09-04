ФОТО | В Финляндии раскрыта банда, которой руководил эстонец: арестовано 20 человек, изъято наркотиков на 700 000 евро

Стражи порядка конфисковали около 35 кг амфетамина и метамфетамина, почти 1200 таблеток Subutex, около 13 500 таблеток Rivotril и 20 000 евро наличными, пишет Ilta-Sanomat.

Полиция Финляндии

Как сообщила полиция, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет примерно 700 000 евро.

Полиция Финляндии

Полиция подозревает, что центральную роль в деятельности группы играл эстонец 1966 года рождения. Всего было арестовано свыше 20 человек, из которых до сих пор под стражей находятся 14. Помимо наркопреступлений, членов группы подозревают в применении насилия и преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.

По имеющейся информации, основную преступную деятельность группа вела с января по апрель 2019 года в Туусула, Вантаа и Хельсинки.

"Поначалу группа использовала для передачи партий наркотических средств так называемые "автомобили-почтовые ящики", то есть машины, которые оставляли на неохраняемых стоянках. Позже стали для этой цели использовать такси", — рассказал изданию руководитель следственной группы комиссар полиции Ханс Фагерстрём.

Согласно данным следствия, деятельность группы была хорошо организована, у каждого ее члена была отдельная задача.

"Для общения, связанного с преступной деятельностью, не использовались традиционные телефонные переговоры, преступники встречались по двое лично, а также использовали кодированные приложения для переписки и кодированные телефоны спутниковой связи", — добавил Фагерстрём.

В данный момент материалы следствия переданы на утверждение в прокуратуру.

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