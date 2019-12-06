ФОТО: В Эстонию контрабандой пытались ввезти икону из России

Гражданин РФ пытался вывезти икону, не декларируя ее. Икона признана культурной ценностью.

По факту незаконного перемещения культурной ценности решением суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения. Судом назначено наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения.

Суд возложил обязанность по передаче конфискованного имущества в Министерство культуры России для дальнейшего распоряжения, что и было сделано.