06.12.2019, 18:10

ФОТО: В Эстонию контрабандой пытались ввезти икону из России


EST 1
ФОТО: В Эстонию контрабандой пытались ввезти икону из России
СЗТУ РФ

Сотрудники Псковской таможни передали в Министерство культуры Российской Федерации икону ”Огненное восхождение Святого пророка Илии” 1913 года, которая была обнаружена у гражданина РФ на таможенном посту Куничина гора (Псковскя область) на российско-эстонской границе.

Гражданин РФ пытался вывезти икону, не декларируя ее. Икона признана культурной ценностью.

По факту незаконного перемещения культурной ценности решением суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения. Судом назначено наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения.

Суд возложил обязанность по передаче конфискованного имущества в Министерство культуры России для дальнейшего распоряжения, что и было сделано.

Читайте также: