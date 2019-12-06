ФОТО: В Эстонию контрабандой пытались ввезти икону из России
Сотрудники Псковской таможни передали в Министерство культуры Российской Федерации икону ”Огненное восхождение Святого пророка Илии” 1913 года, которая была обнаружена у гражданина РФ на таможенном посту Куничина гора (Псковскя область) на российско-эстонской границе.
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