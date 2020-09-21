ФОТО: В Эстонию через Латвию пытались провезти почти 10 млн контрабандных сигарет

Как сообщила пресс-служба департамента, 17 июня сотрудники таможенной службы остановили в Тырва Валгского уезда прибывшую из Латвии грузовую машину с эстонскими номерами.

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В ходе проверки они нашли в прицепе грузовика 9,6 млн сигарет "Winston Blue" и "Winston Classic" с белорусскими акцизными марками. Если бы контрабанда попала на черный рынок Эстонии, ущерб для бюджета из-за недополученных акцизов составил почти 1,4 млн евро.

Foto: EMTA

Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное расследование, руководит которым Ляэнеская окружная прокуратура. Водителя грузовика признали виновным в уклонении от обязанностей уплатить налог и в безосновательном увеличении требования возврата налога, в качестве совокупного наказания он был приговорен к трем годам условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.