ФОТО | В доме на столичной улице Виру произошел пожар

Во время пожара никого в квартире не было, никто в огне не пострадал, сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Причина возгорания пустой квартиры пока не ясна, по всей видимости, завтра с утра ее будут выяснять эксперты. Пожар удалось потушить в 20.42.

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