02.03.2020, 20:23

ФОТО | В доме на столичной улице Виру произошел пожар

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Foto: Priit Simson

В понедельник вечером в 19.36 таллиннским спасателям поступило сообщение о пожаре в доме номер 4 по улице Виру. Горела квартира на верхнем (пятом) этаже.

Во время пожара никого в квартире не было, никто в огне не пострадал, сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Причина возгорания пустой квартиры пока не ясна, по всей видимости, завтра с утра ее будут выяснять эксперты. Пожар удалось потушить в 20.42.

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