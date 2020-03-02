ФОТО | В доме на столичной улице Виру произошел пожар

В понедельник вечером в 19.36 таллиннским спасателям поступило сообщение о пожаре в доме номер 4 по улице Виру. Горела квартира на верхнем (пятом) этаже.
Во время пожара никого в квартире не было, никто в огне не пострадал, сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Причина возгорания пустой квартиры пока не ясна, по всей видимости, завтра с утра ее будут выяснять эксперты. Пожар удалось потушить в 20.42.
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