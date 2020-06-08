ФОТО | В деревне в Валгамаа проходит плановая полицейская операция

"Речь идет о плановой полицейской операции, ничьей жизни не угрожает опасность", — заверила пресс-секретарь Керли Вирк.
Мимо того дома, который находится в центре операции, проходил один человек, который описал, что деятельность происходит во дворе хутора. "Криминалисты фотографируют, и территорию окружило спецподразделение полиции", — сказал очевидец.
"Знаю столько, что проверили мои данные и обсуждали, могу ли я быть связан с этим делом. Кто-то должен был быть в бегах, но сказали, что спецподразделению нельзя говорить больше", — добавил он. По утверждению очевидца, спецподразделение было вооружено автоматами.
Полиция пообещала сегодня вечером дать более подробную информацию о происходившем.
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