08.06.2020, 11:02

ФОТО | В деревне в Валгамаа проходит плановая полицейская операция


EST
ФОТО | В деревне в Валгамаа проходит плановая полицейская операция
Delfi lugeja

Читатель Delfi сообщил о деятельности спецподразделения полиции в Валгамаа в волости Отепя, в деревне Тыутси. Если сначала распространялся слух, что речь может снова идти о стрельбе, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) сразу опровергла это утверждение.

"Речь идет о плановой полицейской операции, ничьей жизни не угрожает опасность", — заверила пресс-секретарь Керли Вирк.

Мимо того дома, который находится в центре операции, проходил один человек, который описал, что деятельность происходит во дворе хутора. "Криминалисты фотографируют, и территорию окружило спецподразделение полиции", — сказал очевидец.

"Знаю столько, что проверили мои данные и обсуждали, могу ли я быть связан с этим делом. Кто-то должен был быть в бегах, но сказали, что спецподразделению нельзя говорить больше", — добавил он. По утверждению очевидца, спецподразделение было вооружено автоматами.

Полиция пообещала сегодня вечером дать более подробную информацию о происходившем.

Читайте также: