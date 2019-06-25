25.06.2019, 12:45
ФОТО: В деревне в Пярнумаа горит болото
В понедельник в 21:48 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Сельяметса в Пярнумаа произошел большой пожар на находящемся неподалеку болоте.
В понедельник в 21:48 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Сельяметса в Пярнумаа произошел большой пожар на находящемся неподалеку болоте.
Выяснилось, что загорелась площадь болота в 30 на 250 метров.
Пожарные предотвратили распространение пожара на лес и локализовали его к 1:51. Работы по тушению огня до сих пор продолжаются.
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