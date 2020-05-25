25.05.2020, 14:23

ФОТО: В цепной аварии в Мустамяэ пострадала молодая женщина


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ФОТО: В цепной аварии в Мустамяэ пострадала молодая женщина
Lugeja foto

Сегодня в 12:37 недалеко от Таммсааре теэ на бульваре Сыпрузе в Таллинне столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала молодая женщина.

По имеющимся данным, столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковые автомобили Toyota и Mitsubishi. Водитель Toyota, 23-летняя женщина, пострадала настолько, что прибывшие на место медики скорой решили доставить ее в больницу.

Все водители столкнувшихся авто были трезвы. Точные обстоятельства выясняются.

Lugeja foto


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