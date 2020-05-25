ФОТО: В цепной аварии в Мустамяэ пострадала молодая женщина

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Сегодня в 12:37 недалеко от Таммсааре теэ на бульваре Сыпрузе в Таллинне столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала молодая женщина.